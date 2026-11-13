Opositor Gadi Eisenkot pide respeto para minoría árabe ante ataques de Netanyahu

Jerusalén, Indefinido. El aspirante a primer ministro israelí Gadi Eisenkot pidió el viernes respeto para la minoría árabe del país, después de que su rival Benjamin Netanyahu y otras figuras de la derecha trataran de deslegitimar a los legisladores de esa comunidad vinculándolos con Hamás.

Dos partidos de mayoría árabe, Raam y la Lista Conjunta, obtuvieron en conjunto 19 escaños en las elecciones del mes pasado - una sexta parte del parlamento de 120 miembros - y emergieron como potenciales árbitros en los esfuerzos de Eisenkot por formar un gobierno.

“Los ciudadanos árabes de Israel son parte integral de la historia israelí”, escribió Eisenkot en X.

“El intento de marginarlos y difamarlos colectivamente constituye una violación profunda de los principios de responsabilidad cívica. Deshonra la Declaración de Independencia de Israel y los valores de los que nos enorgullecemos como Estado judío y democrático”, añadió.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus aliados han criticado repetidamente a los líderes de los partidos árabes por negarse a describir a Hamás como un “grupo terrorista”, tras su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Todos los líderes de los partidos árabes han condenado el ataque, en el que también murieron árabes israelíes, descendientes de palestinos que permanecieron en lo que pasó a ser Israel en 1948 y que ahora representan más del 20% de la población.

Netanyahu también ha repetido que los partidos de mayoría árabe cometieron fraude electoral, pero las autoridades electorales han rechazado esas afirmaciones.

En un discurso durante la inauguración del nuevo parlamento esta semana, Netanyahu dijo, entre otras acusaciones, que las dos listas árabes buscaban establecer un “Estado islámico” o un “Estado palestino nacionalista”.

“Es completamente legítimo discrepar con los representantes de los partidos árabes, incluso desaprobar enérgicamente a algunos de ellos. Pero no es legítimo ni aceptable difamar a toda una comunidad, y no lo permitiré”, dijo Eisenkot.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación de un nuevo gobierno el domingo, tras unas consultas en las que una mayoría de partidos políticos, incluidas las dos listas árabes, lo recomendaron para el cargo.

Si Eisenkot no logra formar gobierno en un plazo de 28 días, puede solicitar una prórroga de 14 días. Si aun así no lo consigue, el mandato pasaría a otro legislador, muy probablemente Netanyahu.