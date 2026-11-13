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Opositor Gadi Eisenkot pide respeto para minoría árabe ante ataques de Netanyahu

El aspirante a primer ministro israelí, Gadi Eisenkot, pidió respeto para la minoría árabe ante ataques de Benjamin Netanyahu

El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional.
El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional. MAYA LEVIN JEWEL SAMAD
AFP