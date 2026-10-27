Organizaciones denuncian ante la CIDH persecución religiosa en Nicaragua

Ciudad de Panamá, Panamá. El gobierno de Nicaragua ha ilegalizado más de 1.300 órdenes religiosas y confiscado decenas de sus propiedades, denunciaron este lunes oenegés durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Panamá.

El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.

Durante la audiencia, Marylaura Acuña, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunció cancelaciones de personería jurídica de entidades religiosas y la confiscación de sus propiedades, además de “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas” de sus líderes.

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