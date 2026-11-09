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Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros

Pedro Alliana exigió la renuncia a todo su gabinete tras asumir en Paraguay. Descubra los cambios y el plan de choque tras la caída de Santiago Peña

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el Palacio de Gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.
El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el Palacio de Gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026. DANIEL DUARTE
AFP