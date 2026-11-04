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El Mundo

Nueva estrella demócrata, Jon Ossoff, confirma su liderazgo tras triunfo en Georgia

El demócrata fue reelecto para el Senado en Georgia, un estado donde Donald Trump se impuso en 2024.

El candidato demócrata al Senado, Jon Ossoff, habla antes de la intervención del expresidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en las inmediaciones del estadio Center Parc en Atlanta, Georgia, el 4 de enero de 2021.
El candidato demócrata al Senado, Jon Ossoff, habla antes de la intervención del expresidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en las inmediaciones del estadio Center Parc en Atlanta, Georgia, el 4 de enero de 2021. JIM WATSON
AFP

El demócrata Jon Ossoff, reelegido para el Senado por el estado Georgia y figura emergente de cara a las presidenciales de 2028, dijo este martes 3 de noviembre que los triunfos de su partido representan el repudio de los estadounidenses a la “corrupción” e “incompetencia” de Donald Trump.

Con 39 años, Ossoff inclinó la contienda a su favor frente al republicano Mike Collins.

“Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, dijo Ossoff en un enérgico discurso ante sus seguidores.