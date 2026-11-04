Nueva estrella demócrata, Jon Ossoff, confirma su liderazgo tras triunfo en Georgia

El demócrata Jon Ossoff, reelegido para el Senado por el estado Georgia y figura emergente de cara a las presidenciales de 2028, dijo este martes 3 de noviembre que los triunfos de su partido representan el repudio de los estadounidenses a la “corrupción” e “incompetencia” de Donald Trump.

Con 39 años, Ossoff inclinó la contienda a su favor frente al republicano Mike Collins.

“Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, dijo Ossoff en un enérgico discurso ante sus seguidores.

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