AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Nobel de la Paz Juan Manuel Santos critica a Abelardo de la Espriella por exhibir cadáveres

Juan Manuel Santos criticó a Abelardo de la Espriella por firmar bombas y exhibir cadáveres. Conozca la dura advertencia del expresidente sobre la paz

.
Juan Manuel Santos cuestiona comunicación de Abelardo de la Espriella. KAYLA BARTKOWSKI
AFP