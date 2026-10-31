‘No estáis solos’: España recuerda entre lágrimas a las 69 víctimas del choque de trenes

Residentes y autoridades asistieron este sábado a una misa cerca de la localidad española donde ocurrió el choque de trenes de alta velocidad que dejó al menos 69 muertos.

Los bancos de la iglesia de San Juan Bautista, en Urda, en la provincia central de Toledo, lucieron llenos, mientras que decenas de personas más se congregaron fuera para escuchar la misa en memoria de las víctimas. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas.

Los investigadores están analizando la causa de una de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de Europa en lo que va de siglo, que se produjo el miércoles cuando un tren que viajaba de Madrid a Sevilla embistió a otro que estaba detenido.

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