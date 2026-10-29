Aumenta a 69 la cifra de personas fallecidas en el choque de trenes en España

El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) en España se elevó a 69, tal y como adelantó este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde estuvo acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page señaló que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital.

Esta imagen fija, extraída de un video grabado y difundido por la Guardia Civil de España el 28 de octubre de 2026, muestra una vista aérea de la colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (HANDOUT/AFP)

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