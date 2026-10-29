Aumenta a 69 la cifra de personas fallecidas en el choque de trenes en España

El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) en España se elevó a 69, tal y como adelantó este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde estuvo acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page señaló que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital.
En cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 fueron dados de alta y 50 permanecen todavía “en distintos niveles de preocupación”.
García-Page destacó la noticia “para nosotros positiva” de que cuatro de los 15 heridos que están “en código rojo” --más gravedad-- “están evolucionando positivamente”.
El accidente ocurrió este miércoles a las 8:54 a.m. locales (1:54 a.m. en Costa Rica).