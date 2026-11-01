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El Mundo

Niebla tóxica envuelve a una de las capitales más contaminadas del mundo: Nueva Delhi refuerza medidas

Esta densa niebla tóxica es provocada por las fábricas y el tráfico vehicular, a lo que se suman cada invierno los humos de las quemas agrícolas y las centrales eléctricas alimentadas con carbón

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Las concentraciones de partículas PM2,5 en la ciudad superan con frecuencia en 20 veces el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). JEAN-MICHEL DELAGE
AFP

Nueva Delhi, India. Las autoridades de Nueva Delhi reforzaron este domingo las medidas para combatir la polución, con el objetivo de reducir la niebla tóxica que envuelve a una de las capitales más contaminadas del mundo.

Las medidas, que entraron en vigor este domingo, incluyen la duplicación de las tarifas de estacionamiento y el recurso al teletrabajo en los sectores público y privado para limitar las emisiones derivadas del tráfico automovilístico.

Las autoridades también prohibirán el acceso a la capital a los vehículos que no cumplan las normas de emisiones vigentes, e impusieron la prohibición inmediata de cualquier actividad de demolición y construcción al aire libre que genere polvo.