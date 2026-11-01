Niebla tóxica envuelve a una de las capitales más contaminadas del mundo: Nueva Delhi refuerza medidas

Nueva Delhi, India. Las autoridades de Nueva Delhi reforzaron este domingo las medidas para combatir la polución, con el objetivo de reducir la niebla tóxica que envuelve a una de las capitales más contaminadas del mundo.

Las medidas, que entraron en vigor este domingo, incluyen la duplicación de las tarifas de estacionamiento y el recurso al teletrabajo en los sectores público y privado para limitar las emisiones derivadas del tráfico automovilístico.

Las autoridades también prohibirán el acceso a la capital a los vehículos que no cumplan las normas de emisiones vigentes, e impusieron la prohibición inmediata de cualquier actividad de demolición y construcción al aire libre que genere polvo.

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