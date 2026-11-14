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El Mundo

Netanyahu insiste en formar Gobierno de unidad en Israel ante amenaza de Irán, pero enfrenta rechazo de su rival

Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo Gobierno israelí, acusa al primer ministro saliente de utilizar la seguridad nacional para impulsar maniobras políticas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, levanta un buscapersonas mientras habla durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, en referencia al ataque contra Hezbolá que dejó cientos de muertos y heridos.
El primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste en formar un Gobierno de unidad nacional para enfrentar la amenaza de Irán, pese al rechazo de su rival político Gadi Eisenkot. TIMOTHY A. CLARY
AFP