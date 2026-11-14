Netanyahu insiste en formar Gobierno de unidad en Israel ante amenaza de Irán, pero enfrenta rechazo de su rival

Jerusalén. La tensión política en Israel aumenta tras las elecciones legislativas del 27 de octubre. La formación del próximo Gobierno enfrenta diferencias entre los principales líderes políticos, en medio de las preocupaciones por la seguridad del país y la amenaza nuclear de Irán.

El primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió este sábado en la necesidad de formar un Gobierno de unidad nacional con su rival Gadi Eisenkot. Su propuesta busca reunir a distintas fuerzas políticas para enfrentar los desafíos de seguridad, especialmente los relacionados con Irán.

La iniciativa surgió después de una reunión entre ambos dirigentes el jueves. Netanyahu aseguró que el encuentro reforzó su convicción sobre la importancia de establecer una alianza política para garantizar la seguridad israelí.

En una declaración difundida mediante un video, el mandatario saliente planteó la participación de todos los partidos que reconocen a Israel como Estado del pueblo judío.

Netanyahu también advirtió sobre el programa nuclear iraní. Según el primer ministro, el régimen de Teherán podría utilizar armas nucleares contra Israel. Además, prometió eliminar esa amenaza de manera definitiva.

Eisenkot rechaza la propuesta de Netanyahu

La respuesta de Gadi Eisenkot llegó poco después de las declaraciones del primer ministro saliente. El exjefe del Estado Mayor israelí cuestionó las intenciones de su adversario y denunció supuestas maniobras políticas.

Eisenkot acusó a Netanyahu de promover divisiones y aumentar las tensiones políticas pese a sus llamados a la unidad nacional.

También sostuvo que el primer ministro saliente conoce el resultado de las elecciones y busca modificar el escenario político mediante su propuesta de negociación.

El dirigente rechazó estos intentos y recordó que las conversaciones para formar Gobierno ya estaban programadas.

Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo Gobierno de Israel, rechazó la propuesta de unidad nacional de Benjamin Netanyahu y lo acusó de realizar maniobras políticas tras las elecciones legislativas. (JACK GUEZ/AFP)

Israel enfrenta dificultades para formar un nuevo Gobierno

Las elecciones legislativas del 27 de octubre dejaron un escenario político complejo. Ningún bloque consiguió una mayoría clara, por lo que la formación del próximo Ejecutivo depende de acuerdos entre distintas agrupaciones.

Eisenkot cuenta con el respaldo de 67 diputados y dispone de 28 días para conformar Gobierno. El plazo podría ampliarse otros 14 días.

Uno de los principales obstáculos es la participación de los partidos árabes israelíes, que obtuvieron 19 escaños y podrían desempeñar un papel decisivo en las negociaciones.

La propuesta de Netanyahu plantea una coalición integrada por los principales partidos judíos sionistas, desde la derecha hasta el centro político.

Sin embargo, el primer ministro saliente pretende excluir a las formaciones árabes israelíes. Netanyahu las acusa de apoyar el terrorismo y considera que no cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos de seguridad relacionados con Irán.

Las diferencias sobre la composición del próximo Ejecutivo mantienen abiertas las negociaciones. Eisenkot deberá buscar los acuerdos necesarios dentro del plazo establecido para formar el nuevo Gobierno israelí.