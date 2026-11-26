Dan Carney, empresario estadounidense que fundó la cadena Pizza Hut junto con su hermano Frank, murió el 13 de noviembre, a los 95 años, en Wichita, Kansas, según confirmó la Universidad Estatal de Wichita, de la que fue egresado.

La familia informó en una esquela que falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. No trascendió la causa de muerte. La noticia fue confirmada también por el New York Times este miércoles.

“A los veintiséis años, Dan cofundó Pizza Hut junto a su hermano menor, Frank, dando inicio a lo que llegaría a convertirse en una marca reconocida a nivel mundial y en uno de los mayores éxitos empresariales de Wichita. Dan fue un revolucionario en el mundo de las franquicias”, dice Cozine Memorial Group en su obituario.

“Era un hombre de una integridad y generosidad legendarias; un inversor que no solo apostaba por empresas, sino también por las personas. Un apretón de manos de Dan tenía tanto valor como cualquier contrato. Era muy querido por su ‘familia’ de Pizza Hut, quienes compartían lo que él llamaba cariñosamente ‘una salsa de pizza común corriendo por nuestras venas’”, continúa la despedida.

Dan Carney fue, con su hermano Frank, fundador de Pizza Hut. (Cozine Memorial Group/Cozine Memorial Group)

En 1977, los hermanos vendieron la compañía a PepsiCo por aproximadamente $310 millones. Además de su trayectoria empresarial, Dan Carney dedicó más de cinco décadas a la Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral de Kansas, donde presidió la junta directiva.

Su hermano Frank y él son reconocidos como pioneros de la expansión internacional de las franquicias de restaurantes, según Nation’s Restaurant News.

La expansión de la compañía llegó también a Costa Rica, donde para agosto de 2025 operaba 65 locales, según El Financiero.