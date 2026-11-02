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El Mundo

Muere bebé de dos meses en ataque con explosivos en Colombia cerca de instalación militar; otras tres personas fallecieron

La detonación de un camión en Tolima destruyó viviendas, afectó un hospital y desató alarma por sobrevuelos de drones en medio de una crisis armada

Abelardo de la Espriella da anuncios en medio de trabajos de recuperación tras terremoto en el oeste de Colombia.
Cuatro personas perdieron la vida tras la explosión de un camión con explosivos cerca de un recinto militar en Tolima, donde también se reportaron varios heridos. CESAR QUEIROZ
AFP

Bogotá, Colombia. Un ataque con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Colombia mató a cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses, en medio de la peor ola de violencia del país en una década, informó la gobernadora local.

Desde que llegó al poder en agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella promueve una ofensiva contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.