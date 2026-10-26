Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenamientos antinarco

Bogotá, Colombia. Más de 300 soldados estadounidenses llegarán a Colombia a partir del próximo martes para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico en el marco de la alianza de seguridad impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, informó este lunes el Ministerio de Defensa.
El mandatario derechista, defensor de la mano dura y admirador de Donald Trump, respalda la ofensiva de Estados Unidos contra los carteles en la región, donde intenta aumentar su influencia en medio de la ola conservadora.
Los efectivos llevarán a cabo entrenamientos entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los mortíferos drones cargados con explosivos, cada vez más usados por los poderosos grupos ilegales colombianos, según un comunicado divulgado por la cartera de Defensa.
La visita “fortalece la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y la preparación de las unidades para contrarrestar la criminalidad de los grupos armados”, agrega el comunicado.
Las tropas también intercambiarán conocimientos médicos para atender heridos en áreas minada, muy comunes en las remotas zonas donde operan grupos criminales.
La base militar de Tolemaida, a poco más de 100 kilómetros de Bogotá, será el escenario principal de las pruebas.
Los soldados visitantes forman parte del Batallón de Montaña de Estados Unidos, una división de élite altamente especializada en combatir en terrenos difíciles, condiciones climáticas extremas y entornos de alta montaña.
Colombia forma parte del Escudo de las Américas, la nueva alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico impulsada por la administración Trump y conformada por una veintena de países de la región.
Estados Unidos es el principal socio de Colombia en seguridad. Es habitual que los socios intercambien inteligencia en las operaciones colombianas contra guerrillas y otros grupos armados que siembran terror en el país, según fuentes militares.
Esta es la cuarta edición de los entrenamientos conjuntos en Colombia conocidos como Vanguardia del Sur.
El presidente De la Espriella quiere reforzar las relaciones con Estados Unidos para doblegar a los grupos armados, contra los que promueve una mortífera ofensiva basada en bombardeos.