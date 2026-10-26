Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenamientos antinarco

Bogotá, Colombia. Más de 300 soldados estadounidenses llegarán a Colombia a partir del próximo martes para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico en el marco de la alianza de seguridad impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

El mandatario derechista, defensor de la mano dura y admirador de Donald Trump, respalda la ofensiva de Estados Unidos contra los carteles en la región, donde intenta aumentar su influencia en medio de la ola conservadora.

Los efectivos llevarán a cabo entrenamientos entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los mortíferos drones cargados con explosivos, cada vez más usados por los poderosos grupos ilegales colombianos, según un comunicado divulgado por la cartera de Defensa.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

