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El Mundo

Muere autor de tiroteo que mató a seis personas en Cracovia, Polonia

Se sospecha que también mató a sus padres y su hermana, cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio

Una mujer este 9 de noviembre junto a un memorial improvisado en la calle Slawkowska, cerca de la Plaza del Mercado Principal en Cracovia, Polonia, dos días después de que un hombre armado abriera fuego, matando a seis personas e hiriendo a cerca de una docena más en el centro histórico de dicha ciudad.
Una mujer este 9 de noviembre junto a un memorial improvisado en la calle Slawkowska, cerca de la Plaza del Mercado Principal en Cracovia, Polonia, dos días después de que un hombre armado abriera fuego, matando a seis personas e hiriendo a cerca de una docena más en el centro histórico de dicha ciudad. WOJTEK RADWANSKI
AFP