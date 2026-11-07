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El Mundo

Hombre abrió fuego contra transeúntes en plaza turística de Polonia: cinco muertos y una decena de heridos

El agresor abrió fuego al azar en una de las principales zonas turísticas de Cracovia. La Policía le disparó y lo trasladó herido a un hospital

Tiroteo en Polonia
Cinco muertos por tiroteo en ciudad polaca de Cracovia. BARTOSZ SIEDLIK
AFP