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El Mundo

Miles de personas protestan en Francia contra la violencia policial y el aumento del costo de vida

Las manifestaciones cumplen cinco sábados consecutivos en medio del descontento por el encarecimiento de la vida y una propuesta que ampliaría la protección legal de los policías

El aumento del costo de vida en Francia es uno de los principales motivos de las protestas que reúnen a miles de personas en las calles del país.
El aumento del costo de vida en Francia es uno de los principales motivos de las protestas que reúnen a miles de personas en las calles del país. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
AFP