Miles de personas protestan en Francia contra la violencia policial y el aumento del costo de vida

París, Francia. Francia atraviesa una nueva ola de protestas sociales. Miles de personas salieron nuevamente a las calles este sábado para manifestarse contra el aumento del costo de vida y un proyecto de ley que ampliaría la protección de los policías que utilizan sus armas durante intervenciones.

Las movilizaciones se desarrollaron en distintas ciudades del país, incluida París, donde estudiantes, sindicalistas e integrantes del movimiento de los Chalecos Amarillos se reunieron para expresar su descontento con las políticas del Gobierno.

Las protestas cumplen cinco sábados consecutivos y forman parte de un periodo de tensión social que se extiende desde hace más de un mes. Durante ese tiempo, Francia registró bloqueos de centros educativos y manifestaciones contra las decisiones gubernamentales.

La mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, aunque algunas registraron episodios aislados de violencia.

Proyecto de ley sobre uso de armas genera preocupación

Uno de los principales motivos de las manifestaciones es una propuesta legislativa que otorgaría a los policías una presunción de legítima defensa cuando utilizan sus armas.

El proyecto se encuentra en discusión en el Parlamento francés y genera preocupación entre manifestantes que consideran que la medida podría dificultar la investigación de posibles abusos policiales.

En la plaza de la República, en París, cientos de personas se congregaron para exigir justicia y cuestionar el alcance de la iniciativa.

Entre los participantes estuvo Adrien, un músico de 20 años, quien acudió acompañado por una orquesta de voluntarios.

El joven expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma. Según explicó, algunos participantes temen que la nueva legislación aumente la sensación de inseguridad durante las manifestaciones.

El mes anterior, un grupo similar de músicos resultó alcanzado por gases lacrimógenos durante una protesta.

La actuación policial en Francia genera preocupación entre los manifestantes, quienes rechazan un proyecto de ley que ampliaría la protección legal de los agentes que utilizan sus armas. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP)

El costo de vida también impulsa las manifestaciones

El descontento no se limita a la actuación policial. El encarecimiento de la vida constituye otra de las principales razones que motivan las movilizaciones.

Benjamin Ball, integrante del movimiento de los Chalecos Amarillos, participó en la concentración de París junto con estudiantes y representantes sindicales.

Ball cuestionó las respuestas del Gobierno ante las demandas sociales. A su criterio, las medidas adoptadas resultan insuficientes para atender las necesidades de la población.

El movimiento de los Chalecos Amarillos, conocido por sus protestas contra el aumento de los combustibles y las dificultades económicas, volvió a tener presencia en las manifestaciones.

Francia enfrenta tensión social antes de las elecciones de 2027

Las movilizaciones ocurren en un momento político relevante para Francia, la segunda economía más grande de la Unión Europea.

El país celebrará elecciones presidenciales en 2027 para elegir al sucesor de Emmanuel Macron, quien no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo.

Las protestas también muestran cambios en la participación ciudadana. Según las autoridades francesas, 146.000 personas asistieron a las manifestaciones del sábado anterior en todo el territorio nacional.

Esa cifra representó una disminución respecto de los niveles de participación registrados durante los fines de semana previos.