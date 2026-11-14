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Más de 16.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por falla de comunicaciones: esto se sabe del colapso aéreo

Una avería en equipos de telecomunicaciones paralizó durante cuatro horas los despegues en Estados Unidos. Las autoridades investigan las causas del incidente

Miles de vuelos quedaron suspendidos en Estados Unidos tras una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo. La interrupción afectó las operaciones en aeropuertos de todo el país.
Miles de vuelos quedaron suspendidos en Estados Unidos tras una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo. La interrupción afectó las operaciones en aeropuertos de todo el país. APU GOMES
AFP