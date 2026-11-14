Más de 16.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por falla de comunicaciones: esto se sabe del colapso aéreo

Nueva York, Estados Unidos. Miles de pasajeros enfrentaron retrasos, cancelaciones y largas esperas en los aeropuertos de Estados Unidos durante el viernes y el sábado, tras una falla masiva en las comunicaciones que obligó a suspender temporalmente todos los despegues en el país.

La interrupción provocó la cancelación de más de 16.000 vuelos entre ambos días, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El incidente afectó uno de los espacios aéreos más transitados del mundo y tuvo repercusiones en conexiones internacionales.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó durante una conferencia de prensa que el viernes no fue posible reprogramar 12.000 vuelos, de los cuales aproximadamente 9.000 correspondían a operaciones comerciales y 3.000 a vuelos privados.

Para el sábado, la autoridad estimó la cancelación de entre 4.000 y 5.000 vuelos adicionales, de un total de 41.000 operaciones previstas para esa jornada.

¿Qué provocó la paralización de vuelos en Estados Unidos?

Las primeras explicaciones del Gobierno estadounidense apuntaron a una falla en equipos de telecomunicaciones antiguos, utilizados para el funcionamiento del sistema de control del tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que parte de la infraestructura depende de líneas de cobre instaladas durante la década de 1980. Según el funcionario, el sistema sufrió una sobrecarga que provocó su colapso.

Duffy solicitó una inversión de $50.000 millones para modernizar la infraestructura de control aéreo y evitar nuevas interrupciones de esta magnitud.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades no encontraron evidencia de un ciberataque ni de una operación mediante inteligencia artificial como causa de la avería.

El funcionario también descartó que existiera una relación conocida con la falla tecnológica que afectó a Microsoft el jueves. Sin embargo, señaló que las investigaciones no permitían excluir completamente la posibilidad de un sabotaje.

Aeropuertos reanudaron operaciones tras cuatro horas de suspensión

La paralización nacional se prolongó durante aproximadamente cuatro horas el viernes. Las restricciones finalizaron a las 8:15 p. m., hora del este de Estados Unidos, después del restablecimiento de los sistemas de comunicación.

Durante la interrupción, las terminales aeroportuarias registraron acumulaciones de pasajeros y aeronaves. Las imágenes difundidas mostraron salas de espera llenas y aviones detenidos en las calles de rodaje.

En el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, algunos viajeros relataron a AFP el agotamiento y la frustración que experimentaron ante la incertidumbre sobre sus itinerarios.

Entre ellos figuró Lisa Beraid, una trabajadora de 48 años del sector asegurador, quien manifestó su cansancio después de las dificultades para abordar su vuelo.

Largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos. (MARK FELIX/AFP)

Autoridades advierten que las cancelaciones podrían continuar

Aunque los despegues se reanudaron, el secretario de Transporte advirtió que la normalización de las operaciones tomaría tiempo debido a los ajustes necesarios en las programaciones de las aerolíneas.

Duffy aseguró que las condiciones de seguridad permitían retomar los vuelos. No obstante, explicó que las compañías debían reorganizar aeronaves, tripulaciones y conexiones para recuperar sus itinerarios habituales.

La FAA también informó sobre el restablecimiento de las operaciones y solicitó paciencia a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

Una de las mayores interrupciones aéreas desde el 11 de setiembre de 2001

Las suspensiones de despegues en todo el territorio estadounidense son medidas excepcionales debido a sus efectos sobre el transporte nacional e internacional.

En enero de 2023 ocurrió una interrupción similar por una avería en el sistema encargado de transmitir información de seguridad a los pilotos.

Otro antecedente se registró después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, cuando las autoridades suspendieron las operaciones de aviación comercial durante varios días.

La nueva falla provocó cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura aeronáutica estadounidense.

El senador republicano Eric Schmitt solicitó una modernización del sistema de control aéreo y mejoras en las instalaciones aeroportuarias.

Otros legisladores pidieron investigaciones para determinar las causas de la avería y evaluar la capacidad de protección de los sistemas ante posibles amenazas informáticas.

Mientras avanzan las investigaciones, las aerolíneas enfrentan la tarea de reprogramar vuelos y reubicar pasajeros afectados por la interrupción.