Cartagena, Colombia. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lidera desde Cartagena un espectacular despliegue de militares, policías y fuerzas especiales para rescatar a una veintena de rehenes en un supermercado, informó la policía a la AFP.

Delincuentes armados mantienen desde hace más de 12 horas a los secuestrados dentro del almacén, tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor, según las autoridades. A lo largo del día han liberado diez rehenes, nueve de ellos mujeres de avanzada edad.

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, el presidente derechista monitorea el operativo junto al ministro de Defensa y a jefes de la policía desde un punto cercano al supermercado Éxito.

Periodistas de la AFP vieron a varios agentes agachados a la entrada del almacén, con las pistolas desenfundadas, mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados cercanos.

Durante la noche, el despliegue de fuerza pública aumentó, con la llegada de personal de infantería de marina y el ejército. Un helicóptero sobrevolaba la zona.

La toma de rehenes tiene lugar en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

En el poder desde el 7 de agosto y respaldado por Estados Unidos, De la Espriella adelanta una ofensiva contra la peor arremetida de grupos armados y narcotraficantes en la última década. Pero la violencia no da señales de ceder.

“Esto va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos”, dijo previamente el mandatario en una rueda de prensa.

Almacén donde asaltantes retienen a rehenes en Cartagena, Colombia. (Redes sociales/El Tiempo / Colombia / GDA)

Ola de violencia en Colombia

Más temprano, imágenes emitidas en medios y redes sociales mostraban a encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

“Mi hijo está allá (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, dijo en llamada con la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado Éxito.

De la Espriella descartó que detrás del hecho estén involucrados grupos terroristas.

“Bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo el mandatario.

Medios locales informaron que los hombres armados exigían casi 2 millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto hasta la ciudad de Barranquilla. La AFP no pudo verificar de forma independiente esos reportes.

El secuestro ocurre el mismo día del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.

Tras el vacío de poder que dejó el desarme de la guerrilla, otros rebeldes y mafias encienden una nueva violencia con numerosos atentados, secuestros y asesinatos.

En la noche del lunes, en la ciudad de Villavicencio, un coche bomba dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

“Estamos vivos de milagro”, dijo a la AFP Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros que quedó destruido.