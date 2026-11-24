Bogotá, Colombia. Asaltantes tomaron el martes como rehenes a varias personas durante un robo a un supermercado en la turística Cartagena, en el Caribe de Colombia, por lo que se desplegó un gran operativo policial, dijo una fuente de la policía a la AFP.

Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

El secuestro se da el mismo día que se marca el décimo aniversario del histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y en medio de la peor ola de violencia en el país desde entonces.

Las llegadas al aeropuerto de la famosa ciudad costera se suspendieron por operaciones de la fuerza pública, informó la autoridad aérea colombiana.

Según medios locales, los secuestrados piden casi dos millones de dólares, dos coches blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura contra con los criminales, con letales bombardeos y redadas, pero la violencia en el país no da señales de ceder en los últimos meses.

Tras la firma del acuerdo en 2016, grupos ilegales se disputan las rutas del tráfico de droga y los yacimientos de minería ilegal y alimentan el terror en el país con secuestros y atentados.

El lunes en la noche una disidencia de la guerrilla de las FARC explotó un carro bomba en la ciudad de Villavicencio y dejó 25 heridos y graves destrozos.