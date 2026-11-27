París, Francia. La ultraderechista Marine Le Pen, favorita en los sondeos de la elección presidencial de 2027 en Francia, aseguró este viernes que si gana obligará a los periodistas a respetar el secreto de sumario, al ser preguntada respecto a investigaciones recientes sobre su partido.

Los medios revelaron recientemente que la justicia investigaba a un alto funcionario por filtrar información confidencial a Agrupación Nacional (RN), el partido de Le Pen. También publicaron que, durante el registro de la sede de la formación, se encontró allí a un fiscal adjunto de París.

La tensión con la prensa se recrudeció además después que los medios Mediapart y Le Monde publicaran nuevos elementos sobre mensajes antisemitas atribuidos a su mano derecha y presidente de RN, Jordan Bardella. Este niega ser su autor.

“Los medios de comunicación ya no podrán, con total impunidad, beneficiarse de revelaciones procedentes de violaciones del secreto de sumario”, afirmó la candidata ultraderechista durante una rueda de prensa dedicada a los territorios de ultramar.

Aunque aseguró no cuestionar el “secreto de las fuentes” que permite a los periodistas no revelar quiénes son sus contactos, subrayó que este principio “no permitirá publicar elementos que constituyen una violación del sumario”.

“Todos sus periódicos están llenos de encubrimientos de violaciones del secreto de sumario. Y eso plantea un problema”: “Al hacer esto, ustedes vulneran la ley”, agregó Le Pen.

Para la candidata, estas filtraciones buscarían “manchar” la reputación de personas sobre las que no pesaría, por el momento, “ningún cargo serio ni concordante”.

Sobre los mensajes antisemitas atribuidos a Bardella, Le Pen reiteró la confianza en su delfín.

Mediapart y Le Monde publicaron el jueves nuevos elementos que afirman que el líder de RN es efectivamente el autor de los comentarios que remontan a 2013, entre ellos: “El judío debe dominar a los demás pueblos, aplastarlos y robarlos; un sionista es necesariamente judío, y en esencia”.

Bardella, que presentó denuncias por difamación y falsificación, acusó a Mediapart de “acosar” a su entorno y a la gente con la que se relacionaba cuando era menor de edad: “Usan unos métodos cercanos a los de Stalin”.

A cinco meses de la elección del sucesor del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, Le Pen lidera la intención de voto.

Aunque fue condenada por malversación de fondos en un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo, puede presentarse porque un tribunal de apelación redujo en julio la inhabilitación que pesaba sobre ella.