Marine Le Pen cortará ayuda económica a Ucrania si gana la presidencial en Francia

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Marine Le Pen aseguró al embajador de Ucrania que frenará la ayuda financiera si gana la presidencia de Francia en 2027. Conozca qué tipo de apoyo mantendrá

La presidenta del grupo parlamentario Agrupación Nacional, Marine Le Pen, reacciona durante una sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, en París, el 28 de abril de 2026.
La presidenta del grupo parlamentario Agrupación Nacional, Marine Le Pen, reacciona durante una sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, en París, el 28 de abril de 2026. STEPHANE DE SAKUTIN
AFP