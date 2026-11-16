Marine Le Pen cortará ayuda económica a Ucrania si gana la presidencial en Francia

París, Francia. La líder ultraderechista Marine Le Pen aseguró este lunes que no proporcionará más ayuda financiera a Ucrania si llega a la presidencia de Francia en 2027, tras una reunión a puerta cerrada con el embajador de Ucrania en París.

“La situación de las finanzas públicas de Francia ya no permite a nuestro país ayudar financieramente a Ucrania en los próximos meses”, dijo la candidata, según un comunicado de su partido Agrupación Nacional (RN).

Le Pen precisó no obstante que “seguiría apoyando a Ucrania” con material, ayuda humanitaria y “una diplomacia mucho más activa”, y que mantendría los compromisos asumidos por Francia “en lo que respecta al préstamo de 90.000 millones de euros” concedido a Kiev por la Unión Europea.

La candidata de extrema derecha, que lidera los sondeos, expresó además al embajador Vadim Omelshenko su disposición a reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, “en París o en Bruselas”, agrega el comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, es un firme aliado de Kiev en una guerra que considera una amenaza “existencial” para Europa, pero ya no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo.

Según los sondeos recientes, Le Pen, que se alejó de Moscú tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, ganaría la presidencial en un balotaje contra el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Macron advirtió el sábado en un mensaje en la red social X que “quienes quieren racionar los medios de Ucrania” pretenden “obligarla a una paz injusta”, con el riesgo de una “vulnerabilización duradera” de toda Europa.