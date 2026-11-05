María Corina Machado avala propuesta de Estados Unidos para declarar vacante la presidencia en Venezuela

Caracas, Venezuela. La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado respaldó este jueves la propuesta de Estados Unidos de declarar vacante la presidencia en Venezuela y llamar a elecciones el próximo año, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Luego de diez meses en el exilio, Machado regresó en octubre a su país para liderar una agenda de transición democrática y presionar para que se celebren elecciones en 2027.

En una declaración dirigida a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, la dirigente apoyó la hoja de ruta marcada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que contempla la renovación del máximo tribunal venezolano antes de que termine 2026, e inmediatamente después, la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

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