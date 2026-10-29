María Corina Machado agradece a Trump por abrir ‘compuerta a la libertad’ de Venezuela

Caracas, Venezuela. La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regreso en Venezuela, agradeció este jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la “compuerta a la libertad” de su país con la captura de Nicolás Maduro en enero.

Machado ofreció en Caracas su primera rueda de prensa tras su vuelta el domingo, que sacó a las calles a una multitud de simpatizantes en una caravana hacia la capital, al cabo de 10 meses en el exilio.

“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad”, dijo Machado.

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