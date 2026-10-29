AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

María Corina Machado agradece a Trump por abrir ‘compuerta a la libertad’ de Venezuela

María Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses de exilio. Conozca sus declaraciones sobre Trump, las elecciones presidenciales y el exilio

Apodada "libertadora" por sus partidarios, la nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año en el exilio, decidida a encabezar la transición democrática y convertirse en presidenta de su país.
Apodada "libertadora" por sus partidarios, la nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año en el exilio, decidida a encabezar la transición democrática y convertirse en presidenta de su país. HANDOUT
AFP

Caracas, Venezuela. La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regreso en Venezuela, agradeció este jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la “compuerta a la libertad” de su país con la captura de Nicolás Maduro en enero.

Machado ofreció en Caracas su primera rueda de prensa tras su vuelta el domingo, que sacó a las calles a una multitud de simpatizantes en una caravana hacia la capital, al cabo de 10 meses en el exilio.

“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad”, dijo Machado.