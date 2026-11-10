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Marco Rubio recalca que Israel ‘es suficientemente rico’ como para comprar armas sin financiación de Estados Unidos

Marco Rubio anunció que Israel dejaría de recibir fondos militares de EE. UU. Vea los detalles del acuerdo que impulsa gobierno de Trump para frenar subsidios

US Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters before boarding his plane at Homestead Air Reserve Base in Homestead, Florida, en route to Mexico City, on September 2, 2025. US Secretary of State Marco Rubio headed Tuesday on his first trip in office to Mexico, which has so far succeeded in navigating treacherous terrain with President Donald Trump who wants tough action on migration and cartels. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
(Archivo) Marco Rubio dice que se cumplirá decisión de Trump de cortar la ayuda a Israel para comprar armamento. JACQUELYN MARTIN
Europa Press