El anuncio de Donald Trump sobre ‘fin’ de ayuda a Israel encendió la furia de la oposición contra Netanyahu

Jerusalén, Indefinido. El jefe de filas de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, estimó este martes que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el fin de la ayuda para la seguridad de Israel muestra que Benjamin Netanyahu “debe ser reemplazado”.

“El hecho de que el aparato defensivo israelí se entere de este cambio en nuestras relaciones estratégicas a través de los medios, al mismo tiempo que la opinión pública israelí, muestra lo peligrosa que es la conducta de Benjamin Netanyahu. Ya no se puede confiar en él y debe ser reemplazado”, declaró Eisenkot en un comunicado en X.

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría, ni para la coalición del primer ministro saliente Netanyahu (53 escaños), ni para el bloque opositor liderado por Eisenkot (48).

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