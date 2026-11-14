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El Mundo

Marco Rubio arremete contra el derecho internacional y la Corte Penal de La Haya

El secretario de Estado advirtió a la CPI que se cuide antes de “mencionar leyes a hombres con espadas”, a modo de advertencia a la corte que persigue crímenes de guerra

El secretario de Estado, Marco Rubio, pronuncia el discurso principal durante la Convención Nacional de Abogados de la Sociedad Federalista, en Washington D. C., el 13 de noviembre de 2026.
El secretario de Estado, Marco Rubio, pronuncia el discurso principal durante la Convención Nacional de Abogados de la Sociedad Federalista, en Washington D. C., el 13 de noviembre de 2026. ROBERTO SCHMIDT
AFP