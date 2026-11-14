Marco Rubio arremete contra el derecho internacional y la Corte Penal de La Haya

Washington, Estados Unidos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió el viernes contra lo que calificó de “instrumentalización del derecho internacional”, al lanzar una dura advertencia a la Corte Penal Internacional.

El secretario de Estado advirtió a la CPI que se cuide antes de “mencionar leyes a hombres con espadas”, al acusar al tribunal con sede en La Haya de intentar aplicar normas que Washington no reconoce.

Sus declaraciones ante la Convención Nacional de Abogados de la Federalist Society ocurren cerca de un mes después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra la CPI.

La corte procesa a individuos acusados de las atrocidades más graves y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos adecuados para garantizar la rendición de cuentas.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma que establece la CPI, pero nunca ratificó el tratado. Israel, Rusia y China tampoco son miembros de la CPI.

El discurso de Rubio ante este grupo conservador, que le valió una ovación, marca su primera gran intervención desde la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato a principios de este mes.

Rubio afirmó el viernes que el derecho internacional se había invocado contra “prácticamente todas las grandes decisiones de política exterior” del gobierno de Trump, desde ataques a embarcaciones en el Caribe hasta la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

Sostuvo que ese cuerpo de leyes no era neutral, sino que ha sido un “instrumento” de las élites globales para promover sus intereses.

Washington amenazó anteriormente con desmantelar la corte, después de que sus jueces emitieron una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes en Gaza.

Rubio renovó el viernes sus críticas a la CPI, al calificarla de institución que no rinde cuentas ante nadie.

“Si son lo bastante necios como para intentar imponer sus decretos de papel a los estadounidenses, nuestra respuesta probablemente será la misma que la del general romano Pompeyo (...) Dijo: ‘Dejen de mencionar leyes a hombres con espadas’”, citó Rubio.

Rubio es visto como un posible sucesor de Trump, aunque ha rechazado los reportes de que planea salir del gobierno para preparar una candidatura para 2028.

Pero el escenario de las declaraciones de Rubio podría alimentar la especulación de que sus ambiciones van más allá del Departamento de Estado.

Otros aspirantes presidenciales en el pasado también han intervenido en esa conferencia.