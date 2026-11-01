Manifestantes israelíes exigen a oposición aliarse con árabes para sacar a Benjamin Netanyahu

Tel Aviv, Israel. Cientos de israelíes salieron el sábado a las calles para presionar a la oposición a aliarse con los partidos árabes, con el fin de sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lanzó una ofensiva contra los dirigentes de esa minoría.

Los partidos árabes israelíes tuvieron fuertes avances en las elecciones del martes, impulsados por la retórica en su contra del gobierno de extrema derecha de Netanyahu.

No obstante, el líder opositor, Gadi Eisenkot, no ha decidido si se aliará con ellos.

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