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El Mundo

Manifestantes israelíes exigen a oposición aliarse con árabes para sacar a Benjamin Netanyahu

Partidos contrarios a Netanyahu y las agrupaciones árabes suman 67 de los 120 escaños del Parlamento, pero las diferencias entre sus dirigentes dificultan la formación de una coalición de gobierno

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), habla con los medios de comunicación junto a su esposa, Sara (centro), a su llegada a un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel.
Benjamin Netanyahu enfrenta negociaciones para la formación de un nuevo gobierno después de unas elecciones en las que ningún bloque consiguió la mayoría parlamentaria. JEWEL SAMAD
AFP

Tel Aviv, Israel. Cientos de israelíes salieron el sábado a las calles para presionar a la oposición a aliarse con los partidos árabes, con el fin de sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lanzó una ofensiva contra los dirigentes de esa minoría.

Los partidos árabes israelíes tuvieron fuertes avances en las elecciones del martes, impulsados por la retórica en su contra del gobierno de extrema derecha de Netanyahu.

No obstante, el líder opositor, Gadi Eisenkot, no ha decidido si se aliará con ellos.