Rangún, Birmania. El líder de Birmania, Min Aung Hlaing, afirmó que su gobierno no acatará las partes “inapropiadas” del reciente fallo de la máxima corte de la ONU que determinó que el Estado cometió genocidio contra la minoría rohinyá, informó este jueves la prensa estatal.

Sobre esa decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el líder golpista convertido en presidente dijo en una reunión el miércoles que “Birmania tomará las medidas apropiadas para un país responsable, pero no cumplirá con las exigencias que considere inapropiadas”, según el diario oficial Global New Light of Myanmar.

También calificó el caso presentado por Gambia como una “acusación unilateral” y señaló que el “término ‘genocidio’ había afectado gravemente la reputación del país”, añadió ese medio.

Como líder, Min Aung Hlaing agregó que se considera el “principal responsable” de todos los asuntos ocurridos y no aceptará “ninguna acción que socave a la nación”.

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia sesionan en el caso contra Myanmar. (ICJ-CIJ/Wendy van Bree/Naciones Unidas)

La semana pasada, la CIJ expuso pruebas abrumadoras de las atrocidades cometidas por Birmania contra los rohinyás, mayoritariamente musulmanes, en el marco de una represión brutal en 2017, que obligó a cerca de 750.000 miembros de esa minoría a huir hacia el vecino Bangladés.

Las fuerzas de seguridad birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás, perpetraron “violencias sexuales generalizadas” contra las mujeres y ejercieron una “violencia extrema” sobre los niños, precisó el tribunal.

El exgeneral Min Aung Hlaing estuvo al mando del ejército durante esa represión antes de derrocar al gobierno electo de la nobel de Paz Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021.

Ese año asumió como presidente civil tras unas elecciones sometidas a fuertes restricciones.

El fallo de la CIJ supuso la primera vez en sus 80 años de historia que sus jueces determinaron que un Estado había cometido genocidio.

El tribunal ordenó que se garantice a los refugiados un paso seguro de regreso a casa y les concedió una indemnización, cuyas sumas específicas se determinarán más adelante.

Los jueces también indicaron a Birmania que debe investigar y castigar a cualquier persona sospechosa de haber cometido genocidio.

Si bien las decisiones de la CIJ son vinculantes y no pueden ser apeladas, el tribunal no tiene forma de hacer cumplir sus veredictos.