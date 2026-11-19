La Haya, Países Bajos. Birmania cometió un genocidio contra su minoría musulmana rohinyá, concluyó este jueves el máximo tribunal de la ONU, en un veredicto histórico que ordena que los refugiados puedan regresar a su hogar de manera segura y prevé el pago de indemnizaciones.

Esta es la primera vez en los 80 años de existencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que sus jueces establecen que un Estado cometió un genocidio.

Durante tres horas, el tribunal expuso pruebas abrumadoras de las atrocidades cometidas por Birmania contra esta minoría mayoritariamente musulmana en el marco de una represión brutal en 2017, que obligó a cerca de 750.000 rohinyás a huir hacia el vecino Bangladés.

Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ, fue tajante: “Birmania ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado de Rakáin violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

Las fuerzas de seguridad birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás, perpetraron “violencias sexuales generalizadas” contra las mujeres y ejercieron una “violencia extrema” sobre los niños, precisó el juez.

Sus aldeas fueron “sistemáticamente destruidas” y sus habitantes, reemplazados por poblaciones no rohinyás, señaló la CIJ, que concluye que la “única deducción razonable” es que Birmania tenía la intención de destruir a esta población, un criterio determinante para calificarlo de genocidio.

Refugiados de Myanmar, devastados por la guerra, cruzan la frontera hacia Tailandia debido a los intensos combates entre la oposición y el gobierno militar en Myawaddy. Foto de abril 2024 (Shutterstock/Shutterstock)

Garantizar el regreso seguro

La corte ha ordenado a Birmania “permitir y facilitar el regreso, con total seguridad, voluntario y con dignidad” a las personas que han huido de la violencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el pronunciamiento en La Haya e instó a Birmania a garantizar que se cumpla el retorno de los desplazados.

Los jueces también han ordenado a Birmania investigar a cualquier sospechoso de haber cometido genocidio y sancionarlo, además de prever indemnizaciones cuyo monto se fijará posteriormente.

En Cox’s Bazar, convertido en el mayor campamento de refugiados del mundo, los desplazados rohinyás en Bangladés siguieron las deliberaciones en una pantalla gigante y algunos rompieron a llorar cuando se anunció la decisión de los jueces.

Mohamed Osman espera que el veredicto le permita regresar a casa y realizar los ritos funerarios por sus padres y su hermano pequeño, muertos a manos del ejército birmano.

“A mi padre le dispararon, obligaron a mi madre a entrar en una casa con algunas otras mujeres, las violaron y quemaron nuestra casa”, contó Osman, de 20 años, a la AFP.

Aunque las decisiones de la CIJ son vinculantes e inapelables, la corte carece de medios para hacer cumplir sus veredictos. Queda por ver si los dirigentes birmanos las acatarán.

En cualquier caso la sentencia ejerce una presión política sobre Birmania y su líder, Min Aung Hlaing.

Este último estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la represión contra los rohinyás antes de derrocar al gobierno electo en las urnas de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que espera que esta decisión sea un “punto de inflexión para que se haga justicia para los rohinyás y todo el pueblo de Birmania”.

‘Quiero justicia’

El caso podría sentar un precedente para la demanda presentada ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

“Quiero justicia”, declaró a la AFP bajo anonimato una rohinyá de 23 años que fue violada. “Debería haber un castigo severo para quienes violaron a las mujeres”.

Los supervivientes denuncian violaciones en grupo, ejecuciones masivas y actos crueles hacia familias y niños.

El caso fue llevado ante la CIJ en 2019 por Gambia. Según este país africano musulmán, la represión birmana infringe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.

Birmania siempre ha negado las acusaciones y asegura que la represión estaba justificada para sofocar la insurrección rohinyá tras una serie de ataques que costaron la vida a una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.

La CIJ no es el único tribunal que se ocupa de posibles crímenes cometidos contra los rohinyás.

En 2024, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, solicitó a los jueces que emitieran una orden de arresto contra el líder de la junta birmana por presuntos crímenes de lesa humanidad.

También se lleva a cabo un procedimiento judicial en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal, que establece que algunos crímenes pueden ser juzgados por cualquier tribunal.