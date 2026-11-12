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La ciudad de Perú que se alista para recibir al Papa, su antiguo obispo: historias y recuerdos de quienes conocieron a Robert Prevost

A pocos días del retorno de León XIV a Chiclayo, la ciudad ultima los preparativos para recibirlo

Papa en Perú, Leon XIV
Robert Prevost en el comedor San José, el mismo que aún lidera Gaby. Ella recordó que en la foto el entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo estaba sirviendo la comida para los comensales del lugar. Cortesía
El Comercio