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El Mundo

La Casa Blanca desafía a una jueza federal y avanzará con el polémico arco de triunfo de Donald Trump

Casa Blanca insiste en construir un imponente arco de triunfo impulsado por Donald Trump, tras un revés judicial que abrió una fuerte disputa en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una maqueta del proyecto denominado «Arco de la Independencia» durante una cena con donantes para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, en el Salón Este de la residencia presidencial, en Washington D. C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una maqueta del proyecto denominado «Arco de la Independencia» durante una cena con donantes para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, en el Salón Este de la residencia presidencial, en Washington D. C. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
AFP