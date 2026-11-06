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El Mundo

Jueza bloquea construcción del gigantesco ‘arco del triunfo’ impulsado por Donald Trump

Magistrada suspendió dos semanas arranque de obras, pese a luz verde de comisión federal para monumento de 76 metros de altura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., este 5 de noviembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., este 5 de noviembre. MANDEL NGAN
AFP