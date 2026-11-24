Kilmar Armando Ábrego García abandonará voluntariamente Estados Unidos este martes rumbo a España, en una decisión que podría poner fin a un proceso migratorio y judicial de 20 meses, informó The New York Times.

El salvadoreño tiene previsto trasladarse posteriormente a México, según indicaron sus abogados al periódico. Su decisión se produjo ante la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump resolviera deportarlo a Liberia, en África occidental.

El caso comenzó en marzo de 2025, cuando agentes federales detuvieron a Ábrego García, quien vivía con su familia en Maryland, y lo enviaron a una prisión de El Salvador.

La deportación ocurrió pese a una orden judicial de 2019 que impedía su expulsión a ese país, donde enfrentaba amenazas de pandillas.

El episodio se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la política migratoria de Trump. Tras una orden de la Corte Suprema, el Gobierno estadounidense facilitó su regreso en junio de 2025, aunque luego lo acusó de participar en una red de tráfico de personas. Ábrego García rechazó los cargos.

¿Qué papel tuvo Costa Rica?

Costa Rica fue una de las alternativas planteadas durante las negociaciones sobre el destino del salvadoreño. En agosto de 2025, el gobierno costarricense comunicó a Estados Unidos que estaba dispuesto a recibirlo y ofrecerle condición de refugiado o residencia legal, sin detenerlo ni trasladarlo posteriormente a otro país sin su consentimiento.

La posibilidad de que llegara a Costa Rica fue parte de la disputa judicial sobre los intentos de la administración Trump de enviarlo a terceros países. Sin embargo, las autoridades estadounidenses impulsaron su deportación a destinos africanos, entre ellos Uganda y Liberia.

Según The New York Times, la salida voluntaria hacia España antecede ahora a su eventual traslado a México y parece cerrar una prolongada disputa sobre su permanencia en Estados Unidos.