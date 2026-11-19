Bogotá, Colombia. “Los encontraremos y los mataremos”. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció una ofensiva a muerte contra los jefes de las organizaciones del narcotráfico durante su visita a Venezuela y Colombia este miércoles.

Ambos países pasaron a la órbita de Washington por caminos diferentes: Venezuela, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos, y Colombia, tras la llegada al poder del derechista Abelardo de la Espriella.

Hegseth viajó al encuentro de los dos aliados de Washington tras evitar una moción de censura en el Congreso por la guerra en Irán y por ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

A su paso por Caracas, el secretario de Defensa estadounidense recalcó el carácter “terrorista” que el gobierno de Donald Trump le asignó a grupos venezolanos como el Tren de Aragua o a la guerrilla colombiana del ELN, que operan indistintamente a ambos lados de la frontera.

“Se les acabó el tiempo. Los perseguiremos, los encontraremos y los mataremos” para que no exporten “su crimen y su miseria a Estados Unidos, a Venezuela ni a ningún otro país de la región”, dijo Hegseth durante un discurso en la embajada estadounidense en Caracas.

En Bogotá, el secretario de Defensa insistió que su alianza por separado con Venezuela y Colombia apunta a un mismo fin.

“Vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas”, dijo junto a ministros colombianos.

“Impulso histórico”

Hegseth realizó su primer viaje a Sudamérica tras eludir el pedido de destitución en el Congreso estadounidense.

El gobierno de Trump se jacta de llevar las riendas de Venezuela tras sacar del poder a Maduro y pactar con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Estados Unidos ha conseguido millonarios acuerdos petroleros y mineros con la administración de Rodríguez.

Los dos gobiernos también trabajan de la mano en el combate a las organizaciones que consideran “narcoterroristas”.

En junio, fue abatido el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford “Niño” Guerrero, en una operación militar conjunta en el sur de Venezuela.

Otro bombardeo del ejército venezolano con apoyo de Estados Unidos a finales de octubre a un campamento del ELN dejó al menos 19 muertos en Apure, un estado fronterizo con Colombia.

“Asociación en defensa”

Al inicio de la jornada en Caracas, el secretario de Defensa se reunió con la presidenta interina.

“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa, de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth.

Rodríguez señaló por su parte que se trata de la “reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países” tras años de tensas relaciones.

Según Rodríguez, el acuerdo reforzará la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías”, indicó Rodríguez.

“Vengan por mí”

El jefe del Pentágono estuvo a cargo de coordinar la incursión militar del 3 de enero que derrocó a Maduro y dejó un centenar de muertos en Caracas, entre ellos una treintena de agentes cubanos que custodiaban al depuesto mandatario.

Durante la operación, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos donde son procesados bajo cargos de narcotráfico y tortura.

Hegseth sostuvo que hasta hace un año la presencia de personal estadounidense en Caracas “se habría considerado imposible, casi inimaginable”.

“De hecho, exactamente hoy hace un año, el fugitivo narcoterrorista procesado Nicolás Maduro (...) se subió a un escenario no muy lejos de aquí y gritó burlonamente: ‘Vengan por mí’”, dijo Hegseth. “Pues respondimos a ese llamado”, ironizó.

“Y lo hicimos en la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina, sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos. El resultado es, como predijo Maduro: no guerra, sí paz”, añadió.

Hegseth llegó después a Colombia, donde hizo entrega de un avión militar Hércules C-130, como parte de la ayuda estadounidense.

Tras décadas de lucha antidrogas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos su mayor consumidor.