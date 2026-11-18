Caracas, Venezuela. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro.

“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.