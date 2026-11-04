Iraníes celebran derrota electoral de Trump, se burlan de él y reivindican presión sobre estrecho de Ormuz

Teherán. Miles de iraníes celebraron este miércoles la derrota del Partido Republicano del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones legislativas de medio mandato, en una manifestación anual contra Estados Unidos que coincidió con el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, en 1979.

Los asistentes se congregaron frente a la antigua sede diplomática y corearon consignas como “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”, mientras ondeaban banderas iraníes y exhibían pancartas contra Washington y el Gobierno israelí.

La concentración se produjo un día después del contundente revés electoral de Trump, en unos comicios considerados un referéndum sobre su segundo mandato.

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