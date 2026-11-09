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El Mundo

Investigación española denuncia inacción de TikTok ante presencia de pederastas en su plataforma

Organización habría hallado más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos en TikTok

Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok habría retirado apenas 10% del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo 26% del material ilegal en España
Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok habría retirado apenas 10% del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo 26% del material ilegal en España TikTok
AFP