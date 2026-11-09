Investigación española denuncia inacción de TikTok ante presencia de pederastas en su plataforma

Madrid. La fundación española contra la desinformación Maldita.es denunciará a TikTok ante la justicia por no hacer lo suficiente para impedir que los pedófilos intercambien material ilegal o soliciten contenido ilícito a menores en la plataforma.

Durante su investigación, que comenzó a publicar este lunes, el portal Maldita.es afirmó haber encontrado más de 1.000 vídeos explícitos de abuso sexual infantil en esta red social, que contaban con 48 millones de visualizaciones acumuladas.

“Lo que esperarías que solo estuviera en la ‘deep web’ lo encuentras en TikTok”, expresó Maldita.es en su informe.

Contactada sobre esta denuncia, TikTok no reaccionó de momento.

Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok habría retirado apenas 10% del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo 26% del material ilegal en España.

Los investigadores dicen que hallaron también más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos en TikTok, de los que 7.700 operaban en español, agregaron.

A pesar de que las normas de TikTok no permiten que los menores realicen directos, la investigación identificó casi un centenar de estas transmisiones en 17 países, donde los espectadores pedían a niños que hicieran cosas, algunas de índole sexual, a cambio de dinero.

Según Maldita.es, el buscador de esta red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos -como sí lo han hecho otras plataformas.

Maldita.es anunció que presentará una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española.

“Los hallazgos de esta investigación ponen muy en cuestión la efectividad de las medidas de TikTok contra el abuso de menores”, lo que contraviene las obligaciones que estipula la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) para estas grandes plataformas, señaló Maldita.es.

La UE ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación del DSA y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.