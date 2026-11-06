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El Mundo

Unión Europea exige a TikTok que modifique ‘feeds’ personalizados por sus efectos nocivos

TikTok ya está bajo sospecha otras infracciones por presunto incumplimiento de obligaciones para cuidar salud mental de menores

TikTok creció 22 puntos en dos años y consolidó un cambio en el consumo digital costarricense.
La red social TikTok ya ha introducido cambios en sus flujos personalizados, pero Bruselas considera que no son suficientes. ChatGPT
AFP