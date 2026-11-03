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El Mundo

Inteligencia israelí pide interrogar a cuatro políticos árabes, pero la Fiscalía frena la orden: la crisis tras elecciones

La fiscal general se niega ante la falta de pruebas mientras Netanyahu la acusa de obstruir la investigación

El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional.
El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional. MAYA LEVIN JEWEL SAMAD
Europa Press

Madrid, España. El director del servicio de seguridad interior israelí, David Zini, ha solicitado a la Fiscalía General que autorice el interrogatorio de cuatro políticos árabes, incluidos el líder del partido Raam, Mansur Abbas, por presunta injerencia en las elecciones del pasado martes, algo a lo que ya se ha negado el Ministerio Público alegando la falta de pruebas contra ellos.

El jefe del Shin Bet ha pedido a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que de su permiso para interrogar a Sami Abu Shehadeh, presidente del partido Balad; a Ahmad Tibi y a un cuarto diputado, ambos de la Lista Cojunta.

Así lo ha recogido la cadena de televisión israelí i24, que apunta a que este último hombre es un miembro de la Knesset “cuya identidad no puede hacerse pública”.