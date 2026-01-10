El Mundo

Honduras retira denuncia de tratado de extradición con Estados Unidos

Gobierno ha entregado a Estados Unidos 52 hondureños acusados de narcotráfico, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
Xiomara Castro, presidenta de Hondaras, criticó a Trump por el indultó otorgado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico. (Diseño de Canva/La Nación)







HondurasEstados UnidosExtradiciónXiomara CastroTrump
