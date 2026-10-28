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Grupo de Netanyahu acusa a partidos árabes de ‘robarse las elecciones’, pero son cruciales para formar nuevo gobierno

El partido Likud de Benjamin Netanyahu denuncia irregularidades en las elecciones en Israel tras el avance histórico de la minoría árabe

Un voluntario permanece detrás de una pancarta del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel.
Un voluntario permanece detrás de una pancarta del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel. JEWEL SAMAD
AFP

Jerusalén, Indefinido. El partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a las formaciones árabes de haber “robado” las elecciones del martes, después de que los resultados parciales mostraran que pueden desempeñar un papel decisivo en la formación de un nuevo gobierno.

“Las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la aniquilación del Estado judío mediante graves actos delictivos de corrupción, amenazas, violencia, mentiras y el uso de programas informáticos prohibidos para incitar a los votantes a acudir a las urnas”, afirmó el partido en un comunicado.

No obstante, los partidos árabes pueden tener la llave del gobierno en Israel tras elecciones, en las que ni el bloque del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu ni el de su rival centrista Gadi Eisenkot consiguieron una mayoría.