Gobierno de Bolivia declara estado de emergencia por sequías e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño

La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.

“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible”, dijo Paz en un mensaje a la nación.

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