Gobierno de Bolivia declara estado de emergencia por sequías e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño

La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.
La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.
“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible”, dijo Paz en un mensaje a la nación.
La sequía afecta a poco más de 78.000 familias de seis de nueve departamentos del país. También ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, publicado esta semana.
“Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”, agregó Paz.
El episodio actual de El Niño “podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de monitoreo” utilizadas “desde hace cuatro décadas”, alertó esta semana Naciones Unidas.
En países vecinos, como Perú, El Niño ha aumentado las temperaturas y favorecido los incendios forestales, que ya se cobraron la vida de al menos 12 personas. También ha propagado el dengüe, que dejó otros 81 fallecidos en 2026.
En Chile, ha provocado el octubre más lluvioso jamás registrado en Santiago, la capital.