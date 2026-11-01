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El Mundo

Gobierno de Bolivia declara estado de emergencia por sequías e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño

La sequía afecta a más de 78.000 familias y ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado

Bolivia declaró el estado de emergencia para reforzar la respuesta ante las sequías e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño. IMAGEN CON FIN ILUSTRATIVO
Bolivia declaró el estado de emergencia para reforzar la respuesta ante las sequías e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño. IMAGEN CON FIN ILUSTRATIVO AIZAR RALDES
AFP

La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.

“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible”, dijo Paz en un mensaje a la nación.