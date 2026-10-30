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Las muchas caras de El Niño, quizá el más fuerte de los últimos 100 años

Durante demasiado tiempo, la respuesta de nuestra región ante los desastres naturales ha seguido una misma dinámica: atender la emergencia, reconstruir lo perdido, recuperar lo posible y aguardar la siguiente embestida

Buque portacontenedores atraviesa una esclusa del Canal de Panamá.
La sequía obligó a reducir de 36 a 22 los cupos diarios de tránsito por el canal de Panamá. Cortesía Canal de Panamá
Sergio Díaz-Granados

En abril de 2024, la ciudad de Bogotá tuvo que racionar el suministro de agua cuando el sistema Chingaza, responsable del 70% de su abastecimiento, cayó a cerca del 16% de su capacidad.

En Panamá, la sequía obligó a reducir de 36 a 22 los cupos diarios de tránsito por el Canal, una de las principales arterias del comercio mundial.

Mientras tanto, en Ecuador ocurría lo contrario: entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, las lluvias asociadas a El Niño afectaron a cerca de 160.000 personas y más de 35.000 viviendas.