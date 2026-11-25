Buenos Aires, Argentina. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, relativizó el miércoles el impacto de la recesión económica y descartó cambios en el plan económico del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, dijo el ministro entrevistado por el canal A24.

El martes el instituto estadístico Indec informó que la economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, pese a un repunte del 1,1% en septiembre, por lo que la actividad entró técnicamente en recesión, según economistas.

“Es una definición arbitraria”, sostuvo Caputo.

Argentina atraviesa problemas económicos con caída de su actividad, aumento del desempleo, cierre de miles de empresas y alto endeudamiento de las familias por la merma del poder adquisitivo pese a una inflación que pasó del 211% anual en 2023 al 30% estimado este año.

“Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, dijo el ministro.

El riesgo país, termómetro de las expectativas del mercado respecto a Argentina, se disparó en los últimos días y sobrepasó la barrera de los 1.100 puntos, mientras la cotización del dólar también trepó más del 2% y se ubicó el miércoles en 1.630 pesos por dólar al cambio oficial.

El ministro atribuyó la presión sobre la moneda a factores externos y no a problemas de la economía argentina en tanto que descartó cualquier traslado a precios internos que comprometa el control de la inflación, que el gobierno exhibe como uno de sus principales logros.

“La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada de una crisis global que impacto en todo el mundo”, dijo.

El gobierno había proyectado para este año una inflación del 10% y un crecimiento de la economía del 5%.

En octubre pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para Argentina y lo situó en 2,1% para 2026.

El presidente Milei anticipó que buscará la reelección en los comicios generales de octubre de 2027.