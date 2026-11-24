La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, y entra así en recesión técnica, estiman economisas consultados por la AFP tras la difusión de datos oficiales este martes.

“Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre” para oficializarlo, dijo a la AFP el economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires Federico Glustein.

En setiembre, la actividad repuntó 1,1% frente a agosto, aunque quedó 1,2% por debajo del mismo mes de 2025, de acuerdo al estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), un indicador que anticipa el dato del PIB.

Economistas dan por hecha la recesión técnica en Argentina tras el nuevo dato del EMAE, aunque la Casa Rosada pide esperar al PIB oficial de diciembre. En la fotografía, el presidentde Javier Milei. (LUIS ROBAYO/AFP)

“La recesión técnica tiene que ver con el dato de dos trimestres seguidos con la actividad en caída o en cero o sin crecer”, explicó a la AFP Lisandro Mondino, economista y secretario académico de la Universidad de Quilmes, al sur de Buenos Aires. “La economía está estancada a nivel general hace varios meses ya, eso se ve en el mismo informe del Indec”, agregó.

De su lado, el economista Pablo Tigani dijo a la AFP: “Estamos en una recesión técnica. Esto es, dos trimestres consecutivos de caída del PIB y el EMAE es un proxy (indicador aproximado) del PIB”.

Previendo estas cifras, el gobierno aseguró más temprano este martes que hay que esperar al dato del PIB y no basarse en el del EMAE para confirmar la recesión.

Gobierno niega recesión técnica

“Nosotros no podemos confirmar si hay recesión técnica (...) Puede ser que cuando llegue el dato de PIB de tercer trimestre no termine siendo negativo”, consideró este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa previa a la publicación.

Frente a septiembre de 2025, las actividades que más contribuyeron a la caída fueron la pesca (-48,6%), la intermediación financiera (-11,5%) y la industria manufacturera (-1,8%). Los mayores aportes al alza provinieron de la explotación de minas y canteras (+11,1%), la electricidad, el gas y el agua (+4%) y la construcción (+3,5%)“.

El dato se conoce a poco de cumplirse tres años del mandato del ultraliberal Javier Milei, que buscará la reelección en las elecciones generales de octubre del año próximo.