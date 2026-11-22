Washington, Estados Unidos. El gobernador del estado de Washington, en el noroeste del país, afirmó que los agentes federales de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están “fuera de control” tras el arresto de dos personas de origen mexicano en el principal aeropuerto de Seattle. Según publicaciones en redes sociales, se trata de un padre y su hija.

Los agentes del ICE han llevado a cabo redadas en todo Estados Unidos como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Videos ampliamente difundidos en redes sociales mostraron el sábado a dos personas siendo detenidas por hombres encapuchados en una pasarela de embarque del aeropuerto. En las imágenes, una mujer pide a los agentes que no se lleven a su padre.

🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑 "They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!" Well, that's that. A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to work, nothing more. It is handed out to people with pending asylum claims and other applications, including people who crossed illegally. And "we don't have papers" tells everyone exactly where he stands. Federal law, 8 U.S.C. 1357, gives immigration officers the authority to arrest without a warrant anyone they have reason to believe is in the country illegally. An airport jet bridge is no sanctuary. I hope ICE checks their papers too. Maybe they did, because they came back and arrested her too. Good job boys! What are they doing here? Anchor babies, thanks to Amy Coney Barrett and John Roberts, the two traitors on the bench? — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

Posteriormente, ICE confirmó que había detenido a ambas personas por permanecer en el país después del vencimiento de sus visados.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, afirmó que la agencia estaba “completamente fuera de control”.

“Como muchos estadounidenses, me indigna ver a agentes encapuchados, que no se identifican, sacar a personas de las pasarelas de embarque cuando están a punto de abordar un vuelo, generando caos en nuestras comunidades”, escribió Ferguson en la red X.

Ferguson declaró en una conferencia de prensa que los agentes de ICE podrían haber infringido una ley estatal que limita el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas del orden, y que estaba investigando cómo accedieron a la pasarela de embarque.

La agencia federal de inmigración indicó que sus agentes “llevaron a cabo una operación selectiva para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, un extranjero en situación irregular procedente de México que permaneció en el país después del vencimiento de su visado”, el sábado por la mañana.

Larrondo estaba acompañado por una mujer identificada por el ICE como Sofía Hernández Mejía, quien, según publicaciones difundidas en redes sociales, es su hija. En los videos del arresto se escucha a la mujer pedir a los agentes que no se lleven a su padre.

ICE confirmó también la detención de Hernández Mejía, a quien acusó de agredir a un agente federal al arrojarle café caliente.

“La persona fue identificada como Sofía Hernández Mejía, una extranjera en situación irregular procedente de México cuyo visado había expirado. Posteriormente también fue arrestada”, publicó ICE en X.

Alaska Airlines, que operaba el vuelo que Mendoza y Mejía intentaban abordar, indicó el sábado estar “preocupada por la actuación de las fuerzas del orden de esta mañana”.