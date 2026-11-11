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El Mundo

ICE oculta ubicación de detenidos en Estados Unidos y dificulta que familias y abogados los encuentren, dice ‘New York Times’

Política del gobierno Trump excluyó del localizador público a más de 20.000 inmigrantes con órdenes definitivas de deportación, según documentos judiciales

La Policía interviene mientras simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se reúnen durante una vigilia en homenaje a un colombiano de 26 años que murió tras recibir disparos en un operativo de ICE, en Biddeford, Maine
La Policía interviene mientras simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se reúnen durante una vigilia en homenaje a un colombiano de 26 años que murió tras recibir disparos en un operativo de ICE, en Biddeford, Maine JOSEPH PREZIOSO
Fernando Chaves Espinach