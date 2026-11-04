Francia celebra una ‘muy buena noticia para la democracia estadounidense’

París. La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y el reconocimiento de la derrota del campo republicano por Donald Trump es una “muy buena noticia para la democracia estadounidense”, estimó este miércoles el canciller francés, Jean-Noël Barrot.

“Los resultados no son cuestionables ni están siendo cuestionados. El propio presidente de Estados Unidos ha admitido y reconocido el sobresaliente desempeño de los candidatos demócratas. Es, por lo tanto, una muy buena noticia para la democracia estadounidense ”, declaró Barrot.

“Y una demostración más de que, en democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y que nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados pueden hacerlo en su lugar”, agregó el jefe de la diplomacia francesa ante el Parlamento, durante una sesión de control al gobierno.

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