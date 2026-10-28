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El Mundo

Flávio Bolsonaro llegó a Florida luego de abandonar Brasil

Periodistas de AFP confirmaron su presencia luego de que se abriera la puerta del avión

Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar.
Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar. RICARDO ARDUENGO
AFP

Opa-locka, Estados Unidos. El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras su derrota en las elecciones del domingo, puso pie este miércoles en suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, constató un equipo de periodistas de la AFP.

Imágenes de varios medios de prensa lo mostraron bajando del avión junto a miembros de su familia después de que se abriera la puerta del aparato.

El avión, que fue visto horas antes durante una escala nocturna en Guayaquil, Ecuador, coincidía con la descripción de la aeronave identificada por las autoridades argentinas como la que transportaba a Bolsonaro.