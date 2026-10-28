Flávio Bolsonaro llegó a Florida luego de abandonar Brasil

Opa-locka, Estados Unidos. El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras su derrota en las elecciones del domingo, puso pie este miércoles en suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, constató un equipo de periodistas de la AFP.

Imágenes de varios medios de prensa lo mostraron bajando del avión junto a miembros de su familia después de que se abriera la puerta del aparato.

El avión, que fue visto horas antes durante una escala nocturna en Guayaquil, Ecuador, coincidía con la descripción de la aeronave identificada por las autoridades argentinas como la que transportaba a Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro desembarca em Miami pic.twitter.com/0oAN4BpsgH — Sam Pancher (@SamPancher) October 28, 2026

Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que le acompaña en la huida.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil

De rozar presidencia a huir del país

Hace apenas unos días, hablaba casi en tono presidencial, confiado en ganar las elecciones en Brasil y seguir los pasos de su padre en el poder.

Pero su sueño se esfumó el domingo al perder contra todo pronóstico el balotaje contra Luiz Inacio Lula da Silva y huyó a Estados Unidos, pese a haber jurado que no lo haría y tener una prohibición de salir del país.

El senador conservador buscó cobijo en la tierra de Donald Trump, un aliado de su familia, junto a su esposa y sus dos hijas.

Desembarcó en Florida, en un vuelo proveniente de Argentina que hizo escala en Ecuador.

“No voy a desistir de mi Brasil”, había asegurado sin embargo la noche de los comicios, sin aceptar su derrota electoral ante el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Clamó que la justicia había beneficiado a Lula y que pediría la anulación de las elecciones.

Tras encabezar la primera vuelta, Flávio era favorito y hablaba con aires de presidente electo.

Incluso llamó al presidente colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, para pedirle “ayuda” para combatir el narcotráfico en cuanto asumiera el poder.

Jair, su “brújula”

Cuando su padre, preso por golpismo, le designó candidato hace menos de un año, Flávio era poco conocido por los brasileños.

No obnstante, logró retener la sólida base electoral del expresidente (2019-2022) e incluso conquistar otros votantes que rechazaban el estilo más radical de su progenitor.

Se promocionó como una alternativa de “cambio” a Lula -que gobernará Brasil por cuarta vez- y enfocó su discurso en el combate al crimen, los recortes fiscales y en convencer al electorado femenino.

Dijo que apenas llegase al poder le concedería un indulto a su padre, su “brújula”, quien fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder a su vez la elección contra el izquierdista en 2022.

“Verán a Jair Messias Bolsonaro poner la banda presidencial a su hijo”, había anunciado Flávio durante la campaña.

Su padre tampoco reconoció su derrota en 2022 y partió a Estados Unidos en vísperas de la asunción de su rival izquierdista, para no entregarle la banda presidencial. Volvió al cabo de tres meses.

(Archivo) Flávio Bolsonaro buscó seguir en los pasos de su padre, Jair Bolsonaro, por la presidencia de Brasil. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Escándalos

Flávio -como lo llaman los brasileños- es el primogénito de los cinco hijos de Jair Bolsonaro y el que más se le parece físicamente.

Sus hermanos Carlos y Jair Renan son congresistas electos, al igual que su madrastra Michelle.

Casado con Fernanda, dentista, Flávio es padre de dos hijas y como evangélico cultiva una imagen de hombre devoto.

Suele vestir traje y finas gafas, aunque para la campaña se enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

Es abogado y debutó en política a los 21 años como diputado estadual de Rio de Janeiro, de donde es oriundo.

En 2016, perdió su candidatura a la alcaldía de la ciudad carioca.

Su imagen de hombre recto se vio empañada por escándalos, algunos de los cuales están bajo investigación judicial.

Sus detractores le achacan presuntos vínculos con las milicias de la ciudad carioca, grupos paramilitares que controlan barrios populares, acusación que él niega.

Como diputado estadual, también fue señalado de crear un esquema para quedarse con una parte de los sueldos de sus asesores, aunque el caso fue archivado.

La acusación más grave saltó en campaña, cuando trascendió que era investigado por corrupción y lavado de dinero vinculados a la película “Dark Horse”, sobre su padre, todavía por estrenar.

También se investiga si lavó dinero junto a su amigo abogado Willer Tomaz, caso por el que tenía prohibido salir del país.

Su ida a Estados Unidos también parece seguir los pasos de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en ese país y también es objeto de investigaciones de la justicia brasileña.

A partir de febrero Flávio Bolsonaro se quedará sin cargo público por primera vez en más de 20 años. Su mandato de ocho años como senador concluye a fines de enero, con lo que perdería los fueros parlamentarios.