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Flávio Bolsonaro cambia comunicado: ya no se declara ‘verdadero presidente de Brasil’, sino ‘líder’

Desde Estados Unidos “lideraré la oposición”, afirmó, al compararse con Charles De Gaulle o el venezolano Juan Guaidó

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026.
Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. RICARDO ARDUENGO
AFP

Miami, Estados Unidos. El senador Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que es el “líder de Brasil”, tras huir a Estados Unidos después de perder las elecciones contra el presidente Lula.

En una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el “verdadero presidente de Brasil” antes de difundir otra versión usando la palabra “líder”, Bolsonaro hizo sus primeros comentarios desde que dejó el país y llegó este miércoles a Florida.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”, escribió.