El ejército de Israel anunció este domingo que la Fiscalía Militar pedirá la pena de muerte para un palestino acusado de haber matado a un colono franco-israelí, en la primera aplicación de una ley que permite esa medida.

A finales de marzo, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece “la pena de muerte para los terroristas”, diseñada para aplicarse exclusivamente a palestinos condenados por ataques mortales contra israelíes.

El texto establece que toda persona que “cause intencionadamente la muerte de otra con el objetivo de perjudicar a un ciudadano o residente israelí y con la intención de poner fin a la existencia del Estado de Israel será condenada a muerte o a cadena perpetua”.

El legislador Itamar Ben-Gvir propuso la legislación que establece la pena de muerte como pena por defecto para palestinos. (afp/afp)

En un comunicado, el ejército indicó que informó a la familia de Netanel Choukroun, muerto por disparos a mediados de septiembre en el centro de Cisjordania, de que la Fiscalía Militar presentará el lunes una acusación en virtud de esta nueva ley.

El comunicado destacó que “se trata de la primera acusación presentada” en Israel desde la entrada en vigor de esta normativa, impulsada especialmente por el entonces ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha.

Gvir celebró una “etapa histórica” y afirmó en un video difundido en Telegram que “todo terrorista que haga daño será ejecutado”.

También publicó en X un montaje fotográfico en el que aparece sonriendo junto a una horca.

Choukroun murió el 20 de septiembre cerca del asentamiento de Nevé Tzouf, en el centro de Cisjordania ocupada, en vísperas de la festividad judía del Yom Kipur, tras ser atacado por un hombre armado.

Las autoridades israelíes detuvieron a un sospechoso, Qadri Samara, quien, según el ejército, confesó los hechos durante su interrogatorio y declaró que quería “morir como mártir”.